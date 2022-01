Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: confirme le succès de l'offre publique de Veolia information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Suez, présidé par Philippe Varin, s'est réuni aujourd'hui pour confirmer le succès de l'offre publique d'achat lancée par Veolia Environnement.



A l'issue de cette offre, Veolia détient désormais 86,22% du capital et des droits de vote de Suez.



Compte tenu du succès de l'offre, celle-ci a été réouverte le 12 janvier dernier et sera clôturée le 27 janvier 2022.



Le conseil d'administration a été recomposé et l'équipe dirigeante a été modifiée.





