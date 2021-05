Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : collecte 100% électrique des déchets à Neuilly s/Seine Cercle Finance • 27/05/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Suez annonce que la collecte des déchets ménagers de la ville de Neuilly-sur-Seine sera désormais opérée avec des camions 100% électriques, conformément au souhait de la commune. Par conséquent, Suez a commandé à Renault Trucks dix camions 100 % électriques D Wide Z.E supplémentaires. Ces bennes à ordures ménagères de nouvelle génération assureront la collecte à Neuilly-sur-Seine -mais aussi à Saint-Ouen ou Gennevilliers selon la nature des déchets- le tout 'sans aucune émission de polluants ni de CO2', assure Suez. Le premier véhicule D Wide Z.E. avait été affecté à la collecte des déchets de Neuilly en juillet 2020. La technologie électrique s'était alors révélée 'parfaitement adaptée', assurent les partenaires.

