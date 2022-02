Suez: cession effective du nouveau Suez au consortium information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - Suez annonce la réalisation ce jour de la cession du nouveau Suez au consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC et CNP Assurances, conformément aux termes du contrat d'acquisition en date du 22 octobre dernier, valorisant le nouveau Suez à 10,4 milliards d'euros.



Cette opération, qui fait suite au succès de l'OPA de Veolia sur les actions Suez, 'permet la création d'un groupe agile et durable tant d'un point de vue industriel que social qui représenterait un chiffre d'affaires de près de sept milliards d'euros et un effectif de 35.000 employés'.



Le nouvel ensemble comprend les activités eau et recyclage et valorisation France de Suez, des actifs internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique dont le Maroc, Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales.