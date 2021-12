Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: cession d'actifs australiens à Cleanaway finalisée information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir finalisé, le 18 décembre, la cession d'actifs de post-collecte dans la région de Sydney à Cleanaway Waste Management Limited, transaction qui comprend deux centres d'enfouissement techniques et cinq stations de transfert.



Cette transaction qui avait été conclue le 5 avril dernier a fait l'objet de l'approbation de l'autorité de la concurrence australienne, le 8 décembre. Le montant final de la cession s'élève à 501 millions de dollars australiens.





Valeurs associées SUEZ Euronext Paris 0.00%