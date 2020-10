Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : CA quasiment stable (+0,4%) au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 18:21









(CercleFinance.com) - Suez a présenté un CA de 4,39 milliards d'euros au 3e trimestre, soit une croissance organique de 0,4% par rapport au 3e trimestre 2019. Sur la période, l'EBIT atteint 336 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois, le CA atteint 12,56 milliards d'euros pour un EBIT de 413 millions d'euros. Suez s'attend à une décroissance organique de son CA au 2nd semestre de l'ordre de -4 à -2% par rapport au 2nd semestre 2019. ' L'exécution rigoureuse du plan stratégique Suez 2030 se traduit par des résultats du troisième trimestre supérieurs à nos attentes initiales, à la fois en termes de croissance organique du chiffre d'affaires et de rentabilité. Nous pouvons donc confirmer nos objectifs de chiffre d'affaires et d'EBIT pour le second semestre ', a commenté Bertrand Camus, directeur général du Suez.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.