SUEZ : Ardian ne dépose pas d'offre

(AOF) - Suite à l'expression de son intérêt, Ardian a travaillé sur une offre soutenue par les salariés de Suez et son conseil et nécessitant 6 semaines de due diligence, a indiqué la société d'investissement dans un communiqué. Cependant Ardian, fidèle aux principes de négociations non hostiles, a décidé de ne pas déposer d'offre pour laisser le temps aux discussions en cours.

