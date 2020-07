Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : anticipe au S2 un EBIT entre 600 et 650 ME Cercle Finance • 29/07/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le groupe Suez annonce ce soir des résultats semestriels 'meilleurs qu'indiqué précédemment', avec un chiffre d'affaires en décroissance organique de -4,5% par rapport à la même période en 2019. Les revenus s'affichent ainsi, sur 6 mois, à 8,2 milliards d'euros. L'EBIT, pour sa part, est supérieur aux attentes du groupe, à 76 millions d'euros. 'Le chiffre d'affaires du S2 2020 est attendu en décroissance organique de -4% à -2% vs. S2 2019. L'EBIT du S2 2020 est estimé à environ 600 à 650 ME', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +1.30%