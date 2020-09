Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : accord pour une cession de participation Cercle Finance • 11/09/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - Le groupe Suez annonce ce jour avoir conclu un accord pour la cession de sa participation de 53,51% dans Essal. 'Suez, à travers sa filiale Aguas Andinas, a conclu un accord avec Algonquin Power & Utilities Corp pour la cession de sa participation de 53.51% dans Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos dans le cadre d'une offre publique d'achat impliquant une valeur d'entreprise totale d'environ 295m USD', précise le groupe. 'Cette cession est en ligne avec le plan Shaping Suez 2030, à travers lequel le Groupe réoriente ses capitaux vers des activités correspondant à sa stratégie de croissance sélective.'

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.03%