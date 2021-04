Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : accord de principe pour le rapprochement avec Veolia Cercle Finance • 12/04/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Veolia et Suez annoncent que leurs Conseils d'administration respectifs ont atteint, hier soir, un accord de principe sur les principaux termes et conditions du rapprochement entre les deux groupes. Les deux groupes se sont mis d'accord sur un prix de 20,50 E par action Suez (coupon attaché) conditionné à la conclusion de l'accord de rapprochement. ' L'accord permettrait : - la constitution d'un nouveau Suez composé d'actifs formant un ensemble cohérent et pérenne sur le plan industriel et social, et doté d'un réel potentiel de croissance, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards d'E ' indique le groupe. Philippe Varin, Président du Conseil d'administration de Suez, a déclaré : ' Nous serons vigilants à ce que les conditions soient réunies pour parvenir à un accord définitif permettant de mettre fin au conflit entre nos deux sociétés et offrant des perspectives de développement '.

