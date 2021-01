Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : a reçu le soutien d'Ardian et de GIP Cercle Finance • 18/01/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le groupe indique avoir reçu hier une lettre d'intention d'Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), ' visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia '. ' Dans ce cadre, Suez est prêt à ouvrir un dialogue avec Veolia afin de construire une solution dans l'intérêt de toutes les parties concernées ' indique le groupe. La direction de Suez estime que cette lettre d'intention ouvre la voie à une solution globale avec diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y compris une offre d'achat des actions Suez par les investisseurs, au prix de 18 euros par action, coupon attaché. Le Conseil d'administration, réuni ce-jour, a accueilli favorablement, à l'unanimité, cette démarche qui permettrait une offre à tous les actionnaires.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +3.27%