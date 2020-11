Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : a finalisé une cession d'activités en Suède Cercle Finance • 30/11/2020 à 18:25









(CercleFinance.com) - Suez annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de ses activités de Recyclage et Valorisation en Suède à PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz. La cession a été finalisée pour une valeur d'entreprise estimée à 3 700 MSEK, soit environ 357 millions d'euros. L'activité cédée à PreZero exploite une cinquantaine de sites dans le pays et emploie près de 1 100 personnes. En 2019, l'activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 661 MSEK (soit environ 250 ME) et un EBITDA d'environ 358 MSEK (soit environ 34 ME).

