SUEZ a finalisé la cession de ses activités de Recyclage et Valorisation en Suède

(AOF) - Sueza finalisé la cession de ses activités de Recyclage et Valorisation en Suède à PreZero, la branche environnementale du groupe Schwarz, faisant suite à l'annonce du 21 septembre 2020. L'accord assure un avenir solide aux activités et aux équipes au sein de PreZero, une division en forte croissance du plus grand distributeur européen et pionnier de la gestion des déchets recyclables.La cession a été finalisée pour une valeur d'entreprise estimée à 3,7 milliards de couronnes suédoises, soit environ 357 millions d'euros.

Cette cession s'inscrit dans l'exécution du plan de rotation d'actifs défini dans le cadre de la stratégie Suez 2030, visant à concentrer les activités du groupe sur des métiers différenciants, innovants et à forte valeur ajoutée.

