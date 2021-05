Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : a finalisé la cession de sa filiale française OSIS Cercle Finance • 18/05/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Suez annonce la finalisation de la cession de sa filiale française OSIS, multi-spécialiste des services d'assainissement, à Veolia. La cession porte sur une valeur d'entreprise de 298 millions d'euros, soit environ 13 fois l'EBITDA ajusté pro forma de 2019, à laquelle s'ajoute un complément de prix de 5 millions d'euros. En 2019, OSIS en France a réalisé environ 311 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 23 millions d'euros d'EBITDA pro forma ajusté.

