Suez: 62,2 millions d'actions apportées à l'OPA réouverte

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 27 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'OPA initiée par Veolia Environnement visant les actions Suez au prix unitaire de 19,85 euros par action, elle a reçu en dépôt 62.231.184 actions.



Il est précisé que Veolia n'a par ailleurs acquis aucun titre Suez. Au total, le groupe de services aux collectivités détient 613.682.445 actions représentant 95,95% du capital et des droits de vote de cette société.



Le règlement-livraison de l'offre rouverte interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La cotation des actions Suez est suspendue jusqu'à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, dont un avis ultérieur précisera les modalités.





