Suède-Critiqué, l'épidémiologiste en chef défend sa stratégie face au coronavirus

par Johan Ahlander et Simon Johnson STOCKHOLM, 3 juin (Reuters) - L'épidémiologiste en chef de l'Agence de santé publique suédoise a reconnu mercredi que le pays aurait dû faire plus pour combattre le coronavirus, tout en défendant sa stratégie, qui a permis d'éviter selon lui les mesures de confinement drastiques mises en oeuvre dans d'autres pays. "Nous pensons toujours que la stratégie est correcte, mais il est toujours possible de faire mieux, surtout lorsqu'on regarde en arrière" a déclaré Anders Tegnell lors d'une conférence de presse. "Ce serait étrange de répondre autre chose à cette question". Selon l'organisation Ourworldindata.org, avec 443 décès par million de personnes, La Suède a enregistré à plusieurs reprises en mai le taux de mortalité le plus élevé d'Europe. "Si on devait se retrouver face a la même pandémie, tout en sachant sur elle ce qu'on sait aujourd'hui, je pense qu'on finirait par agir quelque part entre ce que la Suède a fait et ce que le reste du monde a fait" a-t-il ajouté à la radio suédoise. Dans une réponse adressée à Reuters, la Ministre de la Santé et des Affaires sociales, Lena Hallengren, a souligné que le gouvernement avait suivi les recommandations des experts. "Le gouvernement a été, a tout moment, prêt à introduire des mesures plus étendues suivant les recommandations des autorités expertes", a-t-elle observé en faisant référence à l'Agence de santé publique où travaille Anders Tegnell. (Johan Ahlander et Simon Johnson, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

