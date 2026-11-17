Succession à la BCE : l'Allemagne place son candidat au cœur des négociatons

Siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 24 juillet 2025. ( AFP / DANIEL ROLAND )

Berlin pousse la candidature de l'économiste Markus Brunnermeier pour succéder à Christine Lagarde.

Le chancelier Friedrich Merz et le ministre des Finances Lars Klingbeil se sont accordés pour faire du professeur de l'université de Princeton le candidat allemand au directoire de la BCE, a appris l' AFP mardi 17 novembre dans l'entourage du ministre des Finances.

En annonçant fin octobre son départ anticipé de la BCE, effectif le 7 février prochain, Christine Lagarde a lancé une course contre la montre parmi les 21 pays de la zone euro pour s'entendre sur sa succession avant la fin de l'année ainsi que celle de deux autres membres du directoire sur le départ.

D'intenses tractations étaient en cours la semaine passée entre Paris et Berlin pour parvenir à un accord global sur ces principaux postes.

Âgé de 57 ans, Markus Brunnermeier, titulaire d'un doctorat de la London School of Economics, a conseillé plusieurs institutions, parmi lesquelles le Bureau du budget du Congrès américain (CBO), la Banque des règlements internationaux (BRI) et la Banque fédérale d'Allemagne. Ses travaux portent notamment sur les marchés financiers internationaux, la politique monétaire et la stabilité financière.

Paris et Berlin avancent leurs pions

La BCE fait face à de nombreux défis, dont la résurgence de l'inflation en raison des tensions au Moyen-Orient. Or, l'expertise académique de Markus Brunnermeier "sera un atout précieux pour contribuer aux réponses que la banque centrale devra apporter", déclare à l' AFP Dirk Schumacher, chef économiste à la banque pubique KfW.

Actuellement occupé par l'Irlandais Philip Lane, dont le mandat s'achève en mai prochain, le rôle de chef économiste de la BCE consiste à piloter les analyses économiques de l'institution et à préparer les discussions sur les taux d'intérêt.

En mettant la priorité sur ce poste clé, Berlin semble, comme Paris, prêt à soutenir l'Espagnol Pablo Hernández de Cos à la présidence de la BCE plutôt que l'autre candidat en lice, le Néerlandais Klaas Knot, ancien gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas.

Paris verrait de son coté d'un bon oeil la nomination de Laurence Boone , ancienne secrétaire d'Etat et ex-cheffe économiste de l'OCDE aujourd'hui à la tête de Santander France, au siège actuellement occupé par l'Allemande Isabel Schnabel, avant son départ pour le Fonds monétaire international.