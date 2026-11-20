Le laboratoire pharmaceutique américain a annoncé qu'un essai clinique pivot de phase 3 a atteint son critère d'évaluation principal. Evaluant le sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), l'étude a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale par rapport aux chimiothérapies laissées au choix du médecin.

L'essai ciblait des patients atteints d'un adénocarcinome gastro-oesophagien localement avancé non résécable ou métastatique ayant déjà reçu au moins deux lignes de traitement systémique. Il s'agit de la première fois qu'un ADC (anticorps-médicament) ciblant la protéine TROP2 démontre un bénéfice en termes de survie globale lors d'une étude mondiale de phase 3 auprès de cette population de patients, avec des résultats cohérents quel que soit le statut d'expression de TROP2.

Sur le plan des critères secondaires, le sac-TMT n'a toutefois pas atteint l'objectif de survie sans progression (PFS). Bien qu'une amélioration nominale du taux de réponse objective (ORR) ait été observée en faveur du candidat-médicament par rapport au groupe témoin, ce paramètre n'a pas fait l'objet d'un test formel selon le plan d'analyse préétabli. Le profil de tolérance est quant à lui resté conforme aux observations précédentes, sans nouveau signal de sécurité identifié.