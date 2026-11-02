Subsea7 décroche un contrat majeur auprès d'Aker BP

Le spécialiste des services sous-marins pour l'énergie a annoncé l'attribution d'un contrat qualifié de "substantiel", soit entre 150 et 300 millions de dollars, par l'opérateur norvégien Aker BP. L'accord porte sur le développement du champ Lyra (anciennement nommé Kjøttkake), situé dans la partie septentrionale de la mer du Nord, à environ 44 kilomètres au large de la plateforme Gjøa, sur le plateau continental norvégien.

Le périmètre confié à Subsea7 comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation des conduites de production, des lignes de gas lift et des infrastructures sous-marines associées. Le raccordement de Lyra sera effectué vers la plateforme existante Gjøa via les infrastructures du champ voisin NOVA.

Les travaux de gestion de projet et d'ingénierie débutent immédiatement sur le site de Stavanger, tandis que la fabrication des conduites sera assurée par la base d'assemblage de Subsea7 à Vigra. Les campagnes d'installation en mer, mobilisant les navires de la flotte du groupe, s'échelonneront sur les années 2026, 2027 et 2028.

Inscrit dans le cadre de l'alliance sous-marine liant Aker BP, Subsea7 et OneSubsea, Lyra fait l'objet d'un développement en mode accélér. Le projet vise une première production de pétrole dès 2028, soit seulement trois ans après sa découverte initiale, une cadence rendue possible par un pré-engagement sur les composants à long délai de livraison obtenu dès décembre 2025.