Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Subsea7: contrat 'important' dans le Golfe du Mexique information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de services parapétroliers Subsea7 annonce avoir remporté un contrat 'important' (c'est-à-dire d'un montant compris entre 50 et 150 millions de dollars selon sa terminologie) dans la partie étatsunienne du Golfe du Mexique.



'Le champ de travail comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation offshore d'une conduite d'injection d'eau, de la tuyauterie de coque et de l'infrastructure sous-marine associée', explique-t-il.



Le groupe domicilié à Luxembourg ajoute que la gestion de projet et le travail d'ingénierie vont démarrer immédiatement dans ses bureaux de Houston, au Texas, et que l'activité au large des côtes devrait commencer en 2026.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.