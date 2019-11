Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Subsea 7 : convoité par Saipem ? Cercle Finance • 15/11/2019 à 10:33









(CercleFinance.com) - Selon l'agence de presse Bloomberg, la société de services parapétroliers italienne Saipem, dont l'actionnaire de référence est la major Eni, envisagerait de fusionner avec son concurrent coté en Norvège Subsea 7 pour donner naissance au premier groupe européen du secteur. Le but de cette éventuelle fusion serait de mieux faire face à un marché de l'offshore toujours difficile en réduisant l'offre, et potentiellement en permettant aux prix pratiqués de remonter.

