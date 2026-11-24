Stripe, le géant à 200 milliards de dollars qui n'a pas besoin de la Bourse

Pourquoi s'introduire en Bourse lorsque l'on peut en obtenir certains avantages sans en subir les contraintes ? Stripe, dont la valorisation pourrait bientôt dépasser les 200 MdsUSD, illustre la capacité des géants technologiques à s'affranchir des marchés boursiers tout en offrant de la liquidité à leurs actionnaires.

Selon le Wall Street Journal, la fintech américaine, spécialisée dans les infrastructures de paiement et les services financiers pour les entreprises, serait actuellement en discussion avec ses investisseurs en vue d'une nouvelle offre de rachat d'actions. L'opération, qui pourrait être finalisée début 2027, porterait sa valorisation à plus de 200 MdsUSD, contre 159 MdsUSD en février dernier, soit une progression de plus de 25,8%.

Si une telle valorisation placerait Stripe dans la cour des plus grandes capitalisations boursières mondiales, l'entreprise ne semble pas pressée de les rejoindre. Plutôt que de s'introduire en Bourse pour permettre à ses actionnaires de monétiser leurs participations, la fintech privilégie le rachat de ses propres actions. Un mécanisme de plus en plus répandu chez les grandes entreprises technologiques non cotées.

Une valorisation multipliée par quatre en moins de quatre ans

Plusieurs éléments permettent d'expliquer cette envolée. En 2025, Stripe a traité 1 900 MdsUSD de transactions, en hausse de 34% sur un an. Contrairement à de nombreuses start-up technologiques, l'entreprise affirme également dégager d'importants bénéfices.

Au-delà de son activité historique de traitement des paiements, Stripe diversifie ses sources de revenus. Ses solutions de facturation et de gestion fiscale devraient atteindre un rythme annualisé de revenus de 1 MdUSD en 2026. La fintech entend également profiter du développement de l'intelligence artificielle en se positionnant sur le commerce agentique, dans lequel les agents IA réalisent directement des achats pour le compte des consommateurs.

Comment offrir de la liquidité sans entrer en Bourse ?

Pour permettre à ses actionnaires de monétiser leurs participations, Stripe organise régulièrement des offres d'achat de titres existants, appelées "tender offers". Dans son communiqué du 24 février 2026, l'entreprise indiquait que la majeure partie du financement de l'opération provenait d'investisseurs institutionnels, notamment Thrive Capital, Coatue et Andreessen Horowitz. Stripe mobilisait également une partie de sa trésorerie pour racheter ses propres actions.

Cette pratique, courante chez les entreprises technologiques non cotées ayant atteint un stade de développement avancé, présente plusieurs avantages. Les salariés peuvent monétiser leur rémunération en actions, les investisseurs historiques concrétiser une partie de leurs plus-values et les investisseurs acheteurs renforcer leur exposition à l'entreprise. Pour Stripe, ces opérations constituent également un moyen de fidéliser ses salariés et de limiter la dilution liée aux rémunérations en actions.

La Bourse est-elle encore un passage obligé ?

L'une des fonctions fondamentales de la Bourse est d'offrir de la liquidité aux actionnaires. Or, certaines grandes entreprises technologiques non cotées parviennent désormais à reproduire partiellement cette fonction sur les marchés privés, sans être soumises aux mêmes obligations de transparence ni à la pression quotidienne des marchés boursiers.

Cette liquidité reste toutefois ponctuelle et réservée à un cercle restreint d'investisseurs, contrairement à celle offerte par les marchés cotés. Stripe ne cherche donc pas nécessairement à augmenter sa valorisation, mais plutôt à organiser la liquidité de son capital. Le prix négocié à l'occasion de ces transactions permet par ailleurs d'établir une nouvelle valorisation implicite de l'entreprise.

Stripe est loin d'être un cas isolé. Selon le Liquidity Trends Report 2026 de Morgan Stanley, 67% des entreprises technologiques non cotées interrogées ont déjà organisé une offre de liquidité de ce type, contre 43% en 2025. L'abondance des capitaux privés et le développement des transactions secondaires réduisent la dépendance des entreprises aux marchés cotés, tant pour financer leur croissance que pour offrir de la liquidité à leurs actionnaires.

Les entreprises peuvent ainsi reprendre la main sur le calendrier de leur introduction en Bourse. Libérées d'une partie de leurs besoins immédiats de financement et de liquidité, elles peuvent aborder cette échéance plus sereinement, en disposant déjà de références de valorisation établies lors de transactions entre investisseurs. La Bourse reste donc un levier de développement majeur, mais apparaît de moins en moins comme une étape incontournable pour ces entreprises technologiques souhaitant poursuivre leur croissance et offrir de la liquidité à leurs actionnaires.