Stripe et Advent proposeraient 53 milliards de dollars pour racheter PayPal

Le spécialiste des paiements Stripe et le fonds de capital-investissement Advent International auraient soumis une offre conjointe à 60,50 dollars par action, soit une prime d'environ 28% sur le cours actuel de 47,37 USD, selon Reuters.

Selon deux sources proches du dossier citées par Reuters, Stripe et Advent ont déposé au début du mois une offre valorisant PayPal à plus de 53 milliards de dollars, appuyée sur environ 50 milliards de dollars de financements bancaires engagés. Les deux acquéreurs détiendraient l'entreprise à parts égales, écartant tout démantèlement.

PayPal n'a pas encore répondu, et les parties espèrent faire avancer les discussions dans les prochaines semaines. Aucun des protagonistes n'a voulu faire de commentaire à la parution de l'information.

Pionnier des paiements numériques fondé à la fin des années 1990, PayPal fait face à une concurrence croissante d'Apple Pay et Google Pay, ainsi qu'à un ralentissement de sa croissance. Sa capitalisation, qui avait culminé autour de 360 milliards de dollars en 2021, est retombée jusqu'à environ 36 milliards cette année, en recul de plus de 40% en un an.

Depuis sa prise de fonction en mars, le directeur général Enrique Lores a lancé un plan de redressement pour simplifier l'entreprise et la recentrer sur la croissance. En avril, PayPal a scindé ses activités en trois unités pour tenter de rationaliser son activité.