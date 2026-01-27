Stride progresse après des résultats positifs au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la société d'edutech Stride LRN.N en hausse de 13,2% à 82 $ après la cloche

** Les revenus de la société pour le 2ème trimestre augmentent de 7,5% en glissement annuel pour atteindre 631,3 millions de dollars contre une estimation moyenne des analystes de 627,9 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Les inscriptions au T2 ont augmenté de 7,8%; le revenu par inscription a augmenté de 1,8%

** Bénéfice ajusté par action de 2,50 $ au T2 contre 2,08 $ estimés par les analystes

** La société prévoit un bénéfice d'exploitation annuel ajusté de 485 millions de dollars à 505 millions de dollars, contre 475 millions de dollars à 500 millions de dollars

** L'action a chuté de 37,5 % en 2025