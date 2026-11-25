Street View : selon les analystes, la concurrence constitue le principal risque pour Best Buy

Best Buy BBY.N a relevé mardi son objectif annuel de croissance des ventes à périmètre constant, misant sur une forte demande pendant la période des fêtes de fin d’année, les clients achetant de nouveaux téléphones et téléviseurs dotés d’intelligence artificielle, ainsi que des technologies portables telles que les lunettes connectées.

« Pour le quatrième trimestre, nous prévoyons que les prix resteront relativement stables, avec une demande des clients qui devrait rester soutenue et des stocks suffisants pour répondre à cette demande », a déclaré le directeur général Jason Bonfig.

** Le cours cible médian établi par 27 sociétés de courtage est de 100 dollars – données LSEG

LES COURTIERS RESTENT PRUDENTS À L’APPROCHE DE LA SAISON DES FÊTES

** Oppenheimer: Bien que la direction fasse toujours preuve de prudence à l’approche des périodes de soldes des fêtes, BBY ne constate pour l’instant aucun signe laissant présager une recrudescence de la concurrence et/ou des promotions dans le secteur

** JP Morgan (Cours cible: 100 $): Pour être honnête, la saison n’en est qu’à ses débuts et la catégorie des produits électroniques présente l’un des profils de demande les plus volatils, le trafic généré par les lancements de jeux vidéo pouvant potentiellement anticiper la demande dans l’ensemble du magasin. La prudence est toujours une stratégie importante dans la planification des ventes de produits électroniques grand public.

** KeyBanc: Nous pensons que BBY bénéficiera du cycle de renouvellement et des tendances en matière d’innovation jusqu’en 2027. Nous considérons toutefois que la concurrence reste un risque majeur, d’autant plus que la valorisation s’est accrue.

** Jefferies(Cours cible: 101 $): Nous attendons une vision à plus long terme de la manière dont les principaux moteurs de l’activité, tels que le 3P et Best Buy Ads, vont se développer. Ce sera l’occasion de mieux cerner la philosophie du directeur général Bonfig et du directeur financier Bramman: investir pour la croissance ou tirer profit de sources de revenus à forte marge.