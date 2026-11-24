** Nvidia NVDA.O a réintégré lundi Jensen Huang au poste de directeur général, sous la pression du président américain Donald Trump. Il s'agit d'un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, une décision qui a suscité l'approbation de Wall Street et l'opposition des législateurs américains
** L'action recule de 4,04 % à 158,38 dollars en pré-ouverture
PAS ENCORE HORS DE DANGER
** Goldman Sachs (“acheter”, objectif de cours: 220 $) estime que les enquêtes en cours devraient peser sur le titre; ajoute que les activités de Nvidia dans certaines juridictions pourraient faire l’objet d’une surveillance accrue à l’avenir
** Melius Research (“acheter”, objectif de cours: 220 $) affirme: “même si l’entreprise n’est pas encore tirée d’affaire en ce qui concerne les enquêtes, les contrôles comptables et les manœuvres politiques, personne n’est plus concentré sur ses objectifs que Jensen”
** Bernstein (“surperformance”, objectif de cours: 200 $) estime que, bien que le retour de Jensen lève une incertitude majeure, les enquêtes en cours, les préoccupations en matière de gouvernance et les questions persistantes concernant la viabilité des dépenses en IA devraient continuer à placer Nvidia sous le feu des projecteurs
** Oppenheimer (“surperformance”, objectif de cours: 250 $) estime que le retour de Jensen est une bonne nouvelle tant pour l’IA que pour les investisseurs
** “Nous voyons un grand nuage d’incertitude se dissiper avec le retour aux commandes d’une main sûre et expérimentée” – Oppenheimer(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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