Street View : Nvidia profite du retour de Jensen Huang, mais des enquêtes pèsent toujours sur l'entreprise

** Nvidia NVDA.O a réintégré lundi Jensen Huang au poste de directeur général, sous la pression du président américain Donald Trump. Il s'agit d'un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, une décision qui a suscité l'approbation de Wall Street et l'opposition des législateurs américains

** L'action recule de 4,04 % à 158,38 dollars en pré-ouverture

PAS ENCORE HORS DE DANGER

** Goldman Sachs (“acheter”, objectif de cours: 220 $) estime que les enquêtes en cours devraient peser sur le titre; ajoute que les activités de Nvidia dans certaines juridictions pourraient faire l’objet d’une surveillance accrue à l’avenir

** Melius Research (“acheter”, objectif de cours: 220 $) affirme: “même si l’entreprise n’est pas encore tirée d’affaire en ce qui concerne les enquêtes, les contrôles comptables et les manœuvres politiques, personne n’est plus concentré sur ses objectifs que Jensen”

** Bernstein (“surperformance”, objectif de cours: 200 $) estime que, bien que le retour de Jensen lève une incertitude majeure, les enquêtes en cours, les préoccupations en matière de gouvernance et les questions persistantes concernant la viabilité des dépenses en IA devraient continuer à placer Nvidia sous le feu des projecteurs

** Oppenheimer (“surperformance”, objectif de cours: 250 $) estime que le retour de Jensen est une bonne nouvelle tant pour l’IA que pour les investisseurs

** “Nous voyons un grand nuage d’incertitude se dissiper avec le retour aux commandes d’une main sûre et expérimentée” – Oppenheimer