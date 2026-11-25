Street View : les réinvestissements de Dollar Tree portent leurs fruits, les clients ne cessent de revenir

** Dollar Tree DLTR.O a relevé ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé mardi les estimations de résultats trimestriels, grâce à une reprise de la fréquentation des magasins à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année, en s'appuyant sur les réinvestissements issus des remboursements de droits de douane pour baisser ses prix

** Au moins 9 sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours; la note moyenne des 31 sociétés de courtage couvrant le titre s’établit à 150 dollars – données compilées par LSEG

TOUT EST DANS L'ARBRE

** Stifel ("acheter"; objectif de cours: 180 $) estime que la fréquentation a été le moteur des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre, tandis que les investisseurs se sont concentrés sur les prévisions pour les fêtes et le réinvestissement des remboursements de droits de douane

** Evercore (objectif de cours: 150 $), estime que le réinvestissement logique de DLTR dans des gains de fréquentation durables est judicieux, des avantages supplémentaires étant attendus à mesure que ces gains continuent de s’accumuler

** JP Morgan ("surpondération", objectif de cours: 177 $) estime que la valeur, la commodité et la découverte de nouveaux produits proposées par DLTR continuent de trouver un écho auprès des consommateurs de tous les niveaux de revenus, plus de la moitié de la croissance du nombre de foyers étant tirée par le report de dépenses

** Barclays ("Surpondérer"; objectif de cours: 160 $) indique que DLTR continue d’affirmer que ces investissements sont temporaires, tout en investissant de manière sélective dans l’aménagement des magasins et le marketing afin de soutenir la croissance des ventes