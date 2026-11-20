Street View : les investisseurs sont encouragés par l'exécution de Gap, mais les inquiétudes concernant les fêtes de fin d'année persistent

** Le groupe Gap GAP.N a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel pour Old Navy, mais a revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice après un début de trimestre des fêtes plus faible que prévu

** Le distributeur a également nommé Ashley Kechter, cadre chez Vuori, à la tête d’Athleta, sa marque de vêtements de sport en difficulté

** Le cours de l'action a progressé d'environ 4 % avant l'ouverture du marché

UNE DYNAMIQUE QUI SE POURSUIT, MAIS DES PERSPECTIVES PLUS MODÉRÉES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

** BMO (« Market Perform »; objectif de cours: 21 $): « Malgré un nouveau trimestre solide pour la marque Gap, d’autres défis pèsent sur le portefeuille… La hausse des coûts rend difficile l’amélioration des marges pour l’exercice 2027 »

** Jefferies (objectif de cours: 22 $): « Bien que les tendances se soient récemment améliorées avec la baisse des températures, nous constatons un risque accru concernant les ventes de fin d’année, après un début d’octobre et de début novembre en demi-teinte »

** Telsey Advisory Group (« Surperformance »; objectif de cours: 26 $): « Le temps plus clément a pesé sur les catégories liées aux températures froides, ce qui a entraîné une multiplication des promotions qui ont exercé une pression sur les marges »

** Ajoute que les premières tendances montrent une amélioration à mesure que le temps se rafraîchit