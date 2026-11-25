Street View : les analystes soulignent la bonne santé du café et signalent des problèmes d'approvisionnement chez Uncrustables

** Le fabricant de produits alimentaires emballés JM Smucker a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé mardi les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels, alors que les contraintes de capacité liées à la forte croissance de ses sandwichs « Uncrustables » et la faiblesse des segments des aliments pour animaux de compagnie et des snacks sucrés ont tempéré ses perspectives

** "La croissance sera simplement plus lente au second semestre, l’effet positif lié aux Uncrustables sera donc moins important, mais la situation reste néanmoins très positive", a déclaré Tucker Marshall, directeur financier, lors de la conférence téléphonique suivant la publication des résultats

** La note moyenne des 18 courtiers couvrant le titre s’établit à 145 dollars – données compilées par LSEG

LA DEMANDE D'UNCRUSTABLES POURRAIT LIMITER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION

** Barclays ("neutre"; objectif de cours: 137 dollars). Selon la banque, les Uncrustables – même si leur potentiel de hausse est limité par les capacités de production – et les solides résultats du secteur du café permettent tous deux une révision modérée à la hausse du BPA pour l’exercice 2027, dans un contexte macroéconomique qui reste difficile

** BNP Paribas indique que la demande dépasse l’offre disponible et que l’entreprise est désormais confrontée à des contraintes de capacité

** Jefferies ("acheter"; objectif de cours: 156 $) indique: "Le secteur du café subit une certaine pression, mais cela n’est pas surprenant compte tenu de la bonne tenue des volumes malgré l’inflation; le recours à des promotions et des remises plutôt qu’à des baisses de prix catalogue offre à JM Smucker davantage de flexibilité face à l’évolution des coûts du café vert"