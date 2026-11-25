** Le fabricant de produits alimentaires emballés JM Smucker a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé mardi les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels, alors que les contraintes de capacité liées à la forte croissance de ses sandwichs « Uncrustables » et la faiblesse des segments des aliments pour animaux de compagnie et des snacks sucrés ont tempéré ses perspectives
** "La croissance sera simplement plus lente au second semestre, l’effet positif lié aux Uncrustables sera donc moins important, mais la situation reste néanmoins très positive", a déclaré Tucker Marshall, directeur financier, lors de la conférence téléphonique suivant la publication des résultats
** La note moyenne des 18 courtiers couvrant le titre s’établit à 145 dollars – données compilées par LSEG
LA DEMANDE D'UNCRUSTABLES POURRAIT LIMITER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION
** Barclays ("neutre"; objectif de cours: 137 dollars). Selon la banque, les Uncrustables – même si leur potentiel de hausse est limité par les capacités de production – et les solides résultats du secteur du café permettent tous deux une révision modérée à la hausse du BPA pour l’exercice 2027, dans un contexte macroéconomique qui reste difficile
** BNP Paribas indique que la demande dépasse l’offre disponible et que l’entreprise est désormais confrontée à des contraintes de capacité
** Jefferies ("acheter"; objectif de cours: 156 $) indique: "Le secteur du café subit une certaine pression, mais cela n’est pas surprenant compte tenu de la bonne tenue des volumes malgré l’inflation; le recours à des promotions et des remises plutôt qu’à des baisses de prix catalogue offre à JM Smucker davantage de flexibilité face à l’évolution des coûts du café vert"(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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