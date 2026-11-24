Street View : les analystes saluent les perspectives d'Agilent et voient un potentiel de croissance supplémentaire

** Agilent Technologies A.N a annoncé lundi en fin de journée que son chiffre d'affaires pour 2027 devrait dépasser les estimations, après que ses résultats du quatrième trimestre ont surpris à la hausse grâce à une amélioration de la demande pour ses instruments médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et le développement de médicaments

** Le titre a bondi de 7,9 % à 190 dollars en pré-ouverture

LAISSEZ CELA CUISINER, CETTE HISTOIRE DE CROISSANCE EST LOIN D'ÊTRE TERMINÉE

** Barclays (“surpondérer”; objectif de cours: 195 $) indique que ces prévisions sont conformes aux attentes des investisseurs et intègrent une “bonne dose de prudence”

** Jefferies (“neutre”; objectif de cours: 175 $) qualifie les résultats du quatrième trimestre d’“impressionnants”, ajoutant que les prévisions de croissance organique de 5 % à 7 % pour l’exercice 2027 se situent dans la fourchette des estimations du marché, mais que “la fourchette haute a été présentée comme tout à fait réalisable”

** De son côté, Evercore ISI (“surperformer”; objectif de cours: 200 $) souligne que la confiance d’Agilent dans sa capacité à atteindre la fourchette haute de ses prévisions de croissance organique de 5 % à 7 % la distingue de ses concurrents du secteur des outils pour les sciences de la vie

** Barclays ajoute dans une note intitulée “Keep It In The Oven, This Growth Story Is Far From Cooked” (Laissez cuire, cette histoire de croissance est loin d’être terminée) qu’il voit peu de risques pour la valorisation d’Agilent tant que la société maintient une croissance de son cœur de métier dans la fourchette haute par rapport à ses concurrents