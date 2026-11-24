** Agilent Technologies A.N a annoncé lundi en fin de journée que son chiffre d'affaires pour 2027 devrait dépasser les estimations, après que ses résultats du quatrième trimestre ont surpris à la hausse grâce à une amélioration de la demande pour ses instruments médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et le développement de médicaments
** Le titre a bondi de 7,9 % à 190 dollars en pré-ouverture
LAISSEZ CELA CUISINER, CETTE HISTOIRE DE CROISSANCE EST LOIN D'ÊTRE TERMINÉE
** Barclays (“surpondérer”; objectif de cours: 195 $) indique que ces prévisions sont conformes aux attentes des investisseurs et intègrent une “bonne dose de prudence”
** Jefferies (“neutre”; objectif de cours: 175 $) qualifie les résultats du quatrième trimestre d’“impressionnants”, ajoutant que les prévisions de croissance organique de 5 % à 7 % pour l’exercice 2027 se situent dans la fourchette des estimations du marché, mais que “la fourchette haute a été présentée comme tout à fait réalisable”
** De son côté, Evercore ISI (“surperformer”; objectif de cours: 200 $) souligne que la confiance d’Agilent dans sa capacité à atteindre la fourchette haute de ses prévisions de croissance organique de 5 % à 7 % la distingue de ses concurrents du secteur des outils pour les sciences de la vie
** Barclays ajoute dans une note intitulée “Keep It In The Oven, This Growth Story Is Far From Cooked” (Laissez cuire, cette histoire de croissance est loin d’être terminée) qu’il voit peu de risques pour la valorisation d’Agilent tant que la société maintient une croissance de son cœur de métier dans la fourchette haute par rapport à ses concurrents(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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