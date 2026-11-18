Street View : les analystes restent prudents quant au plan de croissance de Nike

** Nike NKE.N prévoit un retour à la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2029 , alors que son directeur général, Elliott Hill, entend accélérer un redressement qui peine à démarrer en misant sur les sports de compétition et en recentrant davantage l'entreprise sur les athlètes

** “Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être,” a déclaré Elliott Hill mardi lors de la journée des investisseurs

** Le cours cible médian des 46 courtiers s'établit à 34 dollars – données LSEG

LA REPRISE EST ENCORE LOINTAINE

** Telsey Advisory Group: les prévisions sur cinq ans exigent de la patience, la plupart des innovations présentées ne devant porter leurs fruits qu’en 2028

** Raymond James (“performance en ligne avec le marché”): les résultats de NKE ne seraient pas en adéquation avec son credo d’entreprise de croissance avant l’exercice 2029, mais l’accent croissant mis sur la maîtrise des coûts devrait entraîner une croissance plus forte du bénéfice par action, ce qui constitue un point positif

** BNP Paribas: Nike se fixe pour objectif de générer une croissance au niveau du groupe On en seulement deux ans. “Nous considérons cela comme un défi monumental”

** StoneX: En résumé, il semble évident qu’une reprise fondamentale ne se produira pas avant un certain temps. Le marché aura probablement besoin de voir davantage de preuves que la stratégie de l’entreprise fonctionne avant d’adopter une vision plus constructive sur le titre

** Bernstein (“surperformance”, objectif de cours: 45 $): Approuve les objectifs pour l’exercice 2031, mais estime que le marché a besoin de voir davantage de preuves d’un changement structurel avant de se montrer plus optimiste