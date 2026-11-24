** CrowdStrike CRWD.O va acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 43,9 milliards de dollars , la plus grande acquisition jamais enregistrée dans le domaine de la cybersécurité, réunissant ainsi deux acteurs majeurs alors que les progrès de l’intelligence artificielle alimentent des cybermenaces de plus en plus sophistiquées
DEUX GÉANTS DE LA CYBERSÉCURITÉ SOUS UN MÊME TOIT
** Piper Sandler estime que cette fusion réunit la sécurité des terminaux, des identités et des réseaux au sein d’une seule et même plateforme, positionnant ainsi CRWD comme un acteur de premier plan dans le domaine de la consolidation à l’ère de l’IA
** TD Cowen estime que l’entité issue de la fusion entre ZS et CRWD serait mieux placée pour tirer parti de son envergure accrue et de son expertise élargie dans les produits de sécurité des terminaux, des réseaux et autres, renforçant ainsi son rôle d’acteur de premier plan dans le secteur de la cybersécurité
** BTIG voit davantage d’avantages stratégiques que de risques dans l’acquisition de ZS, citant des opportunités dans les offres liées à la sécurité et aux données, et estime que l’opération pourrait contribuer à accélérer la croissance des produits connexes
** Canaccord Genuity estime que cette opération permettrait à CRWD de s’étendre à la sécurité des réseaux, le segment le plus important du marché de la cybersécurité, grâce à l’acquisition d’un leader de l’accès sécurisé dans le cloud(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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