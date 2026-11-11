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Street View : le dividende exceptionnel de Costco et son plan de rachat d'actions de 4 milliards de dollars apportent un peu de joie avant les fêtes
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 14:52

Ajouter Boursorama à vos sources

** L'action de Costco COST.O , enseigne de vente au détail réservée à ses membres, progresse d'environ 1% à 1 080,83 dollars en pré-ouverture

** Mardi, la société a annoncé un dividende exceptionnel de 30 dollars par action et a reconduit son programme de rachat d’actions de 4 milliards de dollars jusqu’en novembre 2030, en remplacement du programme actuel qui devait expirer en janvier prochain

** Le cours cible médian des 41 courtiers couvrant le titre s'établit à 1 097,50 $ - LSEG

** Le titre COST a progressé d’environ 23% depuis le début de l’année; l’indice S&P 500 des biens de consommation de base a gagné 18%, tandis que Walmart a progressé de près de 13% depuis le début de l’année

LE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL RENFORCE LA CONFIANCE DANS L'ACTIVITÉ DE COSTCO

** Telsey Advisory Group (“surperformance”, objectif de cours: 1 135 $) estime que le dividende exceptionnel de la société constitue un cadeau de Noël avant l'heure pour les investisseurs

** Jefferies (“acheter”, objectif de cours: 1 100 $) estime que la solide exécution, la génération durable de trésorerie et les rendements pour les actionnaires continuent de soutenir l’attrait de Costco en tant que valeur défensive de grande qualité

** Oppenheimer (“surperformer”, objectif de cours: 1 160 $) s'attend à ce que le dividende exceptionnel réduise sensiblement les revenus d'intérêts

** La société continue de voir un potentiel de fractionnement d’actions à l’avenir, ce qui pourrait constituer un autre catalyseur positif pour le titre

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 14:52:38.

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