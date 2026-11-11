Street View : le dividende exceptionnel de Costco et son plan de rachat d'actions de 4 milliards de dollars apportent un peu de joie avant les fêtes

** L'action de Costco COST.O , enseigne de vente au détail réservée à ses membres, progresse d'environ 1% à 1 080,83 dollars en pré-ouverture

** Mardi, la société a annoncé un dividende exceptionnel de 30 dollars par action et a reconduit son programme de rachat d’actions de 4 milliards de dollars jusqu’en novembre 2030, en remplacement du programme actuel qui devait expirer en janvier prochain

** Le cours cible médian des 41 courtiers couvrant le titre s'établit à 1 097,50 $ - LSEG

** Le titre COST a progressé d’environ 23% depuis le début de l’année; l’indice S&P 500 des biens de consommation de base a gagné 18%, tandis que Walmart a progressé de près de 13% depuis le début de l’année

LE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL RENFORCE LA CONFIANCE DANS L'ACTIVITÉ DE COSTCO

** Telsey Advisory Group (“surperformance”, objectif de cours: 1 135 $) estime que le dividende exceptionnel de la société constitue un cadeau de Noël avant l'heure pour les investisseurs

** Jefferies (“acheter”, objectif de cours: 1 100 $) estime que la solide exécution, la génération durable de trésorerie et les rendements pour les actionnaires continuent de soutenir l’attrait de Costco en tant que valeur défensive de grande qualité

** Oppenheimer (“surperformer”, objectif de cours: 1 160 $) s'attend à ce que le dividende exceptionnel réduise sensiblement les revenus d'intérêts

** La société continue de voir un potentiel de fractionnement d’actions à l’avenir, ce qui pourrait constituer un autre catalyseur positif pour le titre