Street View : la stratégie défensive de Walmart face à ses ambitions de croissance

** La hausse des coûts du carburant met à rude épreuve les efforts de Walmart WMT.O pour maintenir des prix bas, même si la forte croissance de ses activités de livraison et d’abonnement a incité le distributeur à revoir à la hausse ses prévisions annuelles jeudi, à l’approche de la période cruciale des achats de fin d’année

** Le cours cible médian des 45 courtiers couvrant le titre s'élève à 138 dollars – données compilées par LSEG

DU LEADER DES PRIX AU MOTEUR DE BÉNÉFICES

** Morgan Stanley (« surpondérer », objectif de cours: 135 $) estime que WMT tire parti de ses avantages d’échelle, dans un contexte d’inflation et de pressions sur les frais de transport, pour accroître son avantage en matière de prix et gagner des parts de marché

** Piper Sandler (« surpondérer », objectif de cours: 138 $) affirme que « WMT reste une valeur refuge offrant une croissance régulière, grâce à des gains de parts de marché continus, des initiatives opérationnelles impressionnantes et une forte croissance provenant de sources de revenus à forte marge »

** TD Cowen (« acheter », objectif de cours: 147 $) indique que l’accélération de la croissance des principales activités de commerce électronique de WMT est à l’origine de performances plus solides et devrait soutenir les gains de marge à venir

** Jefferies (« acheter », objectif de cours: 145 $) estime qu’un trimestre meilleur que prévu souligne la dynamique opérationnelle de WMT, et que la perspective d’une nouvelle hausse des bénéfices devrait rester un moteur clé pour le titre