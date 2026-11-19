Street View : la reprise de Target s'accélère, mais des défis majeurs en matière de mise en œuvre subsistent

** Target TGT.N a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre consécutif, même si l'enseigne doit encore surmonter des obstacles pour consolider son redressement et retrouver son élan dans ses catégories phares

** Le cours cible médian des 40 courtiers couvrant le titre s’établit à 170 dollars – données LSEG

LE REDRESSEMENT S'AFFIRME

** Morgan Stanley (“surpondération”, objectif de cours: 170 $) identifie le redressement réussi des catégories de l’habillement, de l’ameublement et de la décoration d’intérieur, ainsi que l’atténuation des difficultés liées au fret, comme des éléments clés pour TGT

** Jefferies (“acheter”, objectif de cours: 195 $) indique que les ventes se sont améliorées en novembre par rapport à octobre, ce qui constitue un premier signe encourageant à l’approche de la période la plus importante de la saison des fêtes

** “Nous voyons des perspectives solides pour le quatrième trimestre, le redressement de TGT s’affirmant” – Jefferies

** D.A. Davidson (“acheter”, objectif de cours: 198 $) indique que “des questions légitimes subsistent concernant les marges à long terme, notamment en raison du caractère cyclique des remboursements de droits de douane, mais un an après le début du redressement, les premiers signes sont meilleurs que prévu”

** Bernstein (“en ligne avec le marché”, objectif de cours: 160 $) précise que “la question clé reste celle de la pérennité de la dynamique de TGT”