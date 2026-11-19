** Target TGT.N a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre consécutif, même si l'enseigne doit encore surmonter des obstacles pour consolider son redressement et retrouver son élan dans ses catégories phares
** Le cours cible médian des 40 courtiers couvrant le titre s’établit à 170 dollars – données LSEG
LE REDRESSEMENT S'AFFIRME
** Morgan Stanley (“surpondération”, objectif de cours: 170 $) identifie le redressement réussi des catégories de l’habillement, de l’ameublement et de la décoration d’intérieur, ainsi que l’atténuation des difficultés liées au fret, comme des éléments clés pour TGT
** Jefferies (“acheter”, objectif de cours: 195 $) indique que les ventes se sont améliorées en novembre par rapport à octobre, ce qui constitue un premier signe encourageant à l’approche de la période la plus importante de la saison des fêtes
** “Nous voyons des perspectives solides pour le quatrième trimestre, le redressement de TGT s’affirmant” – Jefferies
** D.A. Davidson (“acheter”, objectif de cours: 198 $) indique que “des questions légitimes subsistent concernant les marges à long terme, notamment en raison du caractère cyclique des remboursements de droits de douane, mais un an après le début du redressement, les premiers signes sont meilleurs que prévu”
** Bernstein (“en ligne avec le marché”, objectif de cours: 160 $) précise que “la question clé reste celle de la pérennité de la dynamique de TGT”(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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