** Mercredi, Lowe's LOW.N a annoncé une croissance annuelle modérée de son bénéfice , la hausse des coûts du carburant et d’autres dépenses pesant sur les marges du distributeur spécialisé dans la rénovation , malgré une demande plus forte qui l’a conduit à revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires
** Le cours-cible médian des 36 courtiers couvrant le titre s'élève à 255 dollars, selon les données compilées par LSEG
ON ATTEND LA FEUILLE DE ROUTE
** Morgan Stanley (« surpondération », objectif de cours: 258 $) estime que les perspectives de bénéfices de Lowe's pour le quatrième trimestre, plus faibles que prévu, soulèvent des questions quant à la base de bénéfices pour 2027; la journée des investisseurs organisée par la société en décembre devrait apporter davantage de clarté sur la stabilisation des marges et la croissance des bénéfices
** Morningstar (juste valeur: 255 $) indique que Lowe's devrait profiter de la journée des investisseurs du 9 décembre pour présenter sa stratégie de croissance des ventes, en mettant l'accent sur l'activité « Pro »
** Telsey Advisory Group (« surperformance », objectif de cours: 255 $) estime que Lowe's est en mesure de tenir ses prévisions révisées grâce à des gains de productivité, à la maîtrise des coûts et à des investissements stratégiques
** Jefferies (« acheter », objectif de cours: 260 $) estime que la forte dynamique des ventes de Lowe's, obtenue sans reprise du marché immobilier, justifie des perspectives positives(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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