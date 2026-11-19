Street View : la journée des investisseurs de Lowe's sous les projecteurs, alors que les sociétés de courtage cherchent à définir une feuille de route pour 2027

** Mercredi, Lowe's LOW.N a annoncé une croissance annuelle modérée de son bénéfice , la hausse des coûts du carburant et d’autres dépenses pesant sur les marges du distributeur spécialisé dans la rénovation , malgré une demande plus forte qui l’a conduit à revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires

** Le cours-cible médian des 36 courtiers couvrant le titre s'élève à 255 dollars, selon les données compilées par LSEG

ON ATTEND LA FEUILLE DE ROUTE

** Morgan Stanley (« surpondération », objectif de cours: 258 $) estime que les perspectives de bénéfices de Lowe's pour le quatrième trimestre, plus faibles que prévu, soulèvent des questions quant à la base de bénéfices pour 2027; la journée des investisseurs organisée par la société en décembre devrait apporter davantage de clarté sur la stabilisation des marges et la croissance des bénéfices

** Morningstar (juste valeur: 255 $) indique que Lowe's devrait profiter de la journée des investisseurs du 9 décembre pour présenter sa stratégie de croissance des ventes, en mettant l'accent sur l'activité « Pro »

** Telsey Advisory Group (« surperformance », objectif de cours: 255 $) estime que Lowe's est en mesure de tenir ses prévisions révisées grâce à des gains de productivité, à la maîtrise des coûts et à des investissements stratégiques

** Jefferies (« acheter », objectif de cours: 260 $) estime que la forte dynamique des ventes de Lowe's, obtenue sans reprise du marché immobilier, justifie des perspectives positives