Street View : l'opération CrowdStrike-Zscaler devrait renforcer la tendance à la consolidation dans le secteur de la cybersécurité

** CrowdStrike CRWD.O va acquérir Zscaler ZS.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 43,9 milliards de dollars , ce qui en fait la plus grande acquisition jamais enregistrée dans le domaine de la cybersécurité. Cette opération réunit deux acteurs majeurs alors que les progrès de l’intelligence artificielle alimentent des cybermenaces de plus en plus sophistiquées

DEUX GÉANTS DE LA CYBERSÉCURITÉ SOUS UN MÊME TOIT

** TD Cowen estime que la fusion entre ZS et CRWD permettrait à la nouvelle entité d’être mieux positionnée pour tirer parti de sa taille accrue et de son expertise élargie dans les produits de sécurité des terminaux, des réseaux et autres, renforçant ainsi son rôle d’acteur de premier plan dans le secteur de la cybersécurité

** BTIG estime que l’acquisition de ZS présente davantage d’avantages stratégiques que de risques, citant des opportunités dans les offres liées à la sécurité et aux données, et considère que cette opération pourrait contribuer à accélérer la croissance des produits connexes

** Jefferies juge le prix proposé pour l’opération raisonnable et ne s’attend pas à ce que des offres concurrentes voient le jour

** Canaccord Genuity estime que cette opération permettrait à CRWD de se développer dans le domaine de la sécurité des réseaux, qui représente la plus grande part du marché de la cybersécurité, grâce à l’acquisition d’un leader de l’accès sécurisé dans le cloud