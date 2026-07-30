Street View : l'offensive de Meta dans le domaine de l'IA pèse sur le flux de trésorerie disponible alors que les investisseurs recherchent des rendements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Meta Platforms META.O a annoncé mercredi une chute de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant les difficultés financières liées au coûteux déploiement de l'IA par le géant des réseaux sociaux, dont les retombées restent incertaines

** L'action recule de 8,5% à 536,06 dollars en pré-ouverture

L'ACCENT EST MIS SUR DES RENDEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'IA

** La Banque Scotia (attribue la note “sector perform” avec un objectif de cours de 600 $) estime que les investisseurs sont susceptibles de se concentrer sur la monétisation de l’IA et la pérennité du flux de trésorerie disponible jusqu’à ce que des entreprises comme Meta affichent des revenus significatifs liés à l’IA pour justifier la forte hausse des dépenses dans ce domaine

** “La question clé n’est plus de savoir si l’IA générera des revenus, mais si ces revenus pourront croître suffisamment rapidement pour justifier les niveaux de dépenses actuels”, selon la Banque Scotia

** J.P. Morgan (“neutre”, objectif de cours: 640 $) estime que les dépenses massives de Meta en IA pèseront sur le flux de trésorerie disponible, alors même que les investisseurs attendent des signes plus clairs de monétisation de l’IA et une meilleure visibilité sur les futurs plans de dépenses

** Josh Gilbert, analyste en chef pour la région APAC et le Moyen-Orient chez eToro, estime que les dépenses de Meta en IA ne bénéficient pas de la marge de manœuvre financière offerte par les revenus du cloud dont disposent des concurrents tels que Microsoft, Alphabet et Amazon, ce qui oblige son activité publicitaire principale à financer l’expansion croissante de ses centres de données et la poussée d’investissements dans l’IA

** Morningstar (valeur juste: 850 $) estime que Meta cherchera activement à monétiser ses capacités de calcul excédentaires en 2027, compte tenu des contraintes de calcul actuelles au sein de ses laboratoires d’IA