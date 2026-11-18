Street View : L'avenir de l'IA chez Nvidia reste intact malgré les incertitudes au sommet de la direction

** Nvidia NVDA.O a annoncé mardi que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasserait les estimations de Wall Street, apportant un soulagement aux investisseurs après une crise de direction déclenchée par la démission de son directeur général de longue date, Jensen Huang

** Répondant aux inquiétudes concernant la transition à la tête de l’entreprise, le président Harvey Jones a déclaré que la société ne réengagerait pas Jensen Huang et ne répondrait à aucune question concernant son départ

** Mercredi, l'action a progressé de 3,2% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse

LES AFFAIRES COURANTES

** Morgan Stanley (« surpondérer », objectif de cours: 260 $) a indiqué que les vents contraires médiatiques et politiques actuels pourraient persister, créant ainsi une opportunité d’achat potentielle pour les investisseurs

** J.P. Morgan (« surpondération », objectif de cours: 230 $) estime que la feuille de route des produits de Nvidia reste intacte, mais que la succession à la tête de l’entreprise, la surveillance réglementaire et les risques liés au financement des centres de données constituent toujours des facteurs de risque majeurs

** Piper Sandler (« surpondérer », objectif de cours: 230 $) a déclaré que le principal enseignement à tirer des résultats de Nvidia était le « statu quo », la demande des clients, le soutien des fournisseurs et la feuille de route des produits restant intacts malgré la transition à la tête de l’entreprise

** Summit Insights Group (« conserver ») estime que la société fait face à des incertitudes concernant sa feuille de route post-Vera Rubin suite à la transition à la tête de l’entreprise, tandis que les risques réglementaires et la concurrence croissante des puces d’IA sur mesure pourraient peser sur sa croissance