Street View : Home Depot se renforce en interne tandis que McPhail prend les rênes

** Home Depot HD.N a nommé mardi son directeur financier, Richard McPhail, au poste de directeur général, promouvant ainsi un pilier de l’entreprise, alors que le distributeur spécialisé dans la rénovation cherche à pérenniser la reprise de la croissance de ses ventes dans un contexte de consommation modérée

** L'objectif de cours médian des 38 courtiers couvrant HD s'élève à 382,5 dollars – données compilées par LSEG

NOUVEAU CAPITAINE, MÊME COMPAS

** Morgan Stanley ("surpondérer", objectif de cours: 400 $) indique que ces changements sont globalement conformes aux attentes

** TD Cowen ("acheter", objectif de cours: 410 $) s'attend à une transition en douceur à la tête de l'entreprise, sans changement stratégique significatif à court terme

** Jefferies ("acheter", objectif de cours: 395 $) estime que HD devrait renforcer sa stratégie visant à servir les entrepreneurs professionnels sous la direction de McPhail; table toujours sur une croissance du BPA à un chiffre moyen en 2027 malgré les pressions liées aux coûts de transport et de carburant et un marché immobilier en perte de vitesse

** Bernstein ("en ligne avec le marché", objectif de cours: 360 $) s'attend à une transition en douceur, "compte tenu de la continuité de la direction et de la solide équipe de HD, avec une implication croissante de l'IA"