** Home Depot HD.N a nommé mardi son directeur financier, Richard McPhail, au poste de directeur général, promouvant ainsi un pilier de l’entreprise, alors que le distributeur spécialisé dans la rénovation cherche à pérenniser la reprise de la croissance de ses ventes dans un contexte de consommation modérée
** L'objectif de cours médian des 38 courtiers couvrant HD s'élève à 382,5 dollars – données compilées par LSEG
NOUVEAU CAPITAINE, MÊME COMPAS
** Morgan Stanley ("surpondérer", objectif de cours: 400 $) indique que ces changements sont globalement conformes aux attentes
** TD Cowen ("acheter", objectif de cours: 410 $) s'attend à une transition en douceur à la tête de l'entreprise, sans changement stratégique significatif à court terme
** Jefferies ("acheter", objectif de cours: 395 $) estime que HD devrait renforcer sa stratégie visant à servir les entrepreneurs professionnels sous la direction de McPhail; table toujours sur une croissance du BPA à un chiffre moyen en 2027 malgré les pressions liées aux coûts de transport et de carburant et un marché immobilier en perte de vitesse
** Bernstein ("en ligne avec le marché", objectif de cours: 360 $) s'attend à une transition en douceur, "compte tenu de la continuité de la direction et de la solide équipe de HD, avec une implication croissante de l'IA"(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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