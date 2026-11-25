Street View : Dick's Sporting gagne en popularité tandis que Foot Locker se redresse ; la réorganisation de la marque Jordan reste un obstacle

** Dick's Sporting Goods DKS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel, grâce à une demande soutenue pour ses équipements sportifs et à des signes d'amélioration au sein de sa filiale Foot Locker

** L'objectif de cours moyen des 29 courtiers couvrant le titre est de 160 dollars – données compilées par LSEG

L'ENTREPRISE RETROUVE SON ÉQUILIBRE, MAIS LA RÉORGANISATION DE JORDAN PÈSE

** Jefferies (171 $) indique que l’activité principale de DICK’S a bien résisté à des comparaisons plus difficiles, tandis que les opérations américaines de FL ont enregistré le redressement que les investisseurs attendaient depuis la rentrée scolaire

** Ajoute que la réorganisation de la marque Jordan par Nike fera de 2027 l’année décisive pour savoir si FL pourra pérenniser son redressement et élargir ses marchés

** BTIG (: “Acheter”, objectif de cours: 180 $) s'attend à ce qu'une distribution plus restreinte de la marque Jordan et une activité de lancement plus solide favorisent de meilleures ventes au prix plein et de meilleures marges, mais estime que la reprise des marges de FL restera progressive à mesure que les stocks anciens seront écoulés et que les nouveaux produits prendront le relais

** Telsey Group (160 $) estime que l’activité de Dick’s reste solide grâce à un merchandising haut de gamme, à une orientation vers le sport et à de nouveaux formats de magasins

** Telsey reste toutefois préoccupé par FL en raison d’un ralentissement du cycle des chaussures lifestyle et des mesures prises par Nike pour réduire l’offre de ses vêtements de sport et de ses modèles de chaussures Jordan au cours des 12 à 18 prochains mois

** Morgan Stanley (190 $) estime que les investissements de Dick's semblent porter leurs fruits et que la stratégie de prix multiples apparaît de plus en plus comme un atout plutôt que comme un frein à l'exécution ou au panier moyen