Street View : Dell se distingue par son excellence opérationnelle dans le contexte de l'essor de l'IA

** Dell Technologies DELL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, pour la troisième fois cette année, après avoir publié des résultats trimestriels records, portés par les dépenses importantes des entreprises en infrastructures d'IA

** La société a toutefois signalé un ralentissement de la croissance du marché des PC, les clients réorientant leurs dépenses vers les serveurs et le stockage

** L'action a chuté de 7,31% à 273,68 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

L'HISTOIRE DE L'IA N'EST PAS TERMINÉE

** Morgan Stanley (« neutral », objectif de cours: 408 $) estime que la demande continue de dépasser l'offre, tandis que les coûts élevés des composants et l'absence de signaux de pression sur les marges observés chez les concurrents soulignent la force d'exécution de Dell

** Evercore ISI (« surperformance », objectif de cours: 400 $) estime que la demande dans les domaines de l’IA et des infrastructures traditionnelles, associée à l’amélioration du levier opérationnel et à un meilleur rendement du capital, devrait soutenir la croissance des bénéfices jusqu’à l’exercice 2028

** Piper Sandler (« surpondérer », objectif de cours: 555 $) estime que la solidité de la chaîne d’approvisionnement et la capacité d’exécution de Dell la distinguent de ses concurrents, et reste optimiste en raison des opportunités dans l’IA, des mises à niveau des centres de données et de sa large base de clients

** J.P. Morgan (« surpondérer », objectif de cours: 515 $) estime que la forte demande, en particulier pour les serveurs d’IA, associée à un carnet de commandes en hausse, à une base de clientèle en expansion et à des contraintes d’approvisionnement persistantes, soutient les prévisions de hausse du chiffre d’affaires des serveurs d’IA jusqu’à l’exercice 27 et donne de l’élan pour l’exercice 28