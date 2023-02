Streamwide: un chiffre d'affaires annuel en hausse de 5% information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 16:05

(CercleFinance.com) - Streamwide annonce un chiffre d'affaires de 17,6 ME pour 2022, en croissance de +5%, une croissance soutenue par la forte progression de l'activité plateformes de communications (+12%) qui représente dorénavant 70% (+4 points par rapport à 2021) des revenus totaux.



Pour Streamwide, cette croissance s'explique par la poursuite du déploiement du projet PCSTORM, mais également par de nouveaux marchés et projets auprès d'administrations et de sociétés privées françaises, déployés en 2022.



La progression des revenus du second semestre de l'exercice (+7%) devrait permettre au groupe de réaliser une nouvelle année de croissance rentable, avec des niveaux élevés et significatifs de marges opérationnelles.



Enfin, plusieurs projets importants sont toujours en cours, principalement en Europe du Sud et en Angleterre et pourraient impacter positivement l'exercice 2023. De nouveaux partenariats commerciaux, notamment aux États-Unis, pourraient permettre des premiers déploiements du groupe en Amérique du Nord et du Sud.