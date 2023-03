Streamwide signe une nouvelle année de croissance rentable

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à +9,3 millions d'euros et augmentent de 2 millions d'euros par rapport à 2021, suite notamment à une bonne gestion du BFR qui diminue sur la période.

L'augmentation des revenus annuels 2022 (+0,9 million d'euro soit +5%) est issue de celle des solutions professionnelles de communications critiques (+1,4 million d'euro) en progression de 12% et représentant maintenant 70% (+4 pts) des revenus annuels du Groupe.

(AOF) - Streamwide, le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce une nouvelle année de croissance rentable en 2022. Son résultat net est en recul par rapport à 2021 atteignant 3,4 millions d'euros, soit 19% de son chiffre d'affaires. Après amortissements (5,3 millions d'euros, dont 4,1 millions d'euros au titre des frais de développement), le résultat opérationnel courant (EBIT) ressort à 4,4 millions d'euros, en diminution de 0,5 million d'euro et représente 25% des revenus annuels, contre 14% au premier semestre 2022.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.