Streamwide : revenus en progression au premier semestre 2022

(AOF) - Streamwide, le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, a annoncé un chiffre d'affaires de 8,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, en croissance de 4% malgré une conjoncture difficile. " Cette période a été marquée par la réticence de nombreux acteurs du marché, exacerbée par les élections présidentielles et législatives en France et les événements internationaux survenus depuis février 2022, dont les conséquences à court et moyen terme sont encore difficiles à appréhender.

Malgré ces facteurs et les défis croissants posés par les performances antérieures, le chiffre d'affaires a continué de progresser", a fait savoir Streamwide dans un communiqué.

S'agissant de ses perspectives, le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques s'attend à ce que le second semestre de l'exercice confirme les tendances du premier. Il précise que la stabilité des revenus 2022 est acquise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché juteux des bases de données

Ce marché mondial, mature, devrait générer plus de 40 milliards de dollars de recettes cette année contre 22 milliards de dollars en 2017, d'après IDC. Contrairement à ses ambitions initiales, SAP n'a pas réussi à détrôner Oracle. Cela provient essentiellement de l'évolution majeure sur ce marché avec l'irruption d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Bénéficiant d'un avantage concurrentiel important en tant qu'hébergeurs des données des entreprises, ces intervenants ont gagné de belles parts de marché sur les dernières années. Toutefois, face à un appétit croissant des entreprises pour les données à forte valeur ajoutée, les acteurs traditionnels ont une carte à jouer.