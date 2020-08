Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Streamwide : participation à la phase 2 du projet BroadWay Cercle Finance • 25/08/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Streamwide annonce que le consortium dirigé par Airbus DS SLC, dont il est membre, a été sélectionné pour la phase 2 du projet d'achats publics avant commercialisation (PCP) 'BroadWay', qui regroupe 11 pays de l'Union européenne. Couvrant actuellement 1,4 million des 3,5 millions d'acteurs de la sécurité publique en Europe, ce projet vise à leur fournir une nouvelle capacité de communication mobile, pour une meilleure collaboration au-delà des frontières lors d'événements complexes. Il permettra de protéger des vies en cas d'incident critique, tels que des catastrophes naturelles ou des actes terroristes, et d'accroître la coopération européenne lors d'opérations de protection civile, telles que des opérations de sauvetage.

Valeurs associées STREAMWIDE Euronext Paris -1.72%