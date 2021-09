Streamwide : nette amélioration des comptes au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, Streamwide a vu son résultat net augmenter de 6% à 1,85 million d'euros et son résultat opérationnel courant de 25% à 2,25 millions d'euros. " Dans un contexte d'investissements soutenus, la rentabilité opérationnelle du premier semestre 2021 ressort à un niveau élevé, identique à celui de l'année 2020 ", se réjouit la société. Dans le même temps, les revenus ont progressé de 20% à 7,86 millions d'euros.

" Les revenus du second semestre sont bien orientés " a indiqué le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques.

Avec une croissance qui devrait ressortir légèrement inférieure à celle constatée au premier semestre 2021 (effet de base historiquement plus important au second semestre), l'exercice 2021 sera donc de nouveau marqué par une croissance importante des revenus et des résultats opérationnels. Les taux de rentabilités opérationnelles devraient ressortir proches de ceux réalisés en 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.