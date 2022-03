Streamwide : les profits 2021 progressent fortement

(AOF) - Streamwide a dévoilé des résultats 2021 en nette amélioration à la faveur d'une forte croissance associée à un bon contrôle des coûts. Le résultat net a bondi de 25% à 4,097 millions d'euros et le résultat opérationnel courant de 22% à 4,91 millions d'euros. Les revenus ont progressé de 20% à 16,72 millions d'euros pour des charges en augmentation de 16%. La trésorerie nette s'élève à 5,4 millions d'euros (hors passifs locatifs).

" Le contexte international et politique des dernières semaines ne devrait pas, à court terme, impacter négativement les activités internes (développement produits) et externes (développement commercial) du groupe " a précisé Streamwide dans ses perspectives.

Concernant l'activité "plateformes", la finalisation de certains projets structurants ministériels français et européens, aux impacts financiers significatifs, devraient intervenir dans les prochaines semaines. Le groupe reste très bien positionné pour être sélectionné au sein des consortiums retenus. Ainsi, le niveau des revenus "plateformes" en 2022 sera très largement lié au calendrier final des notifications officielles et du déploiement opérationnel de ces projets.

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.