Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Streamwide: le titre grimpe, premier semestre jugé solide information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 16:16









(CercleFinance.com) - Streamwide progresse de presque 10% en Bourse mardi après avoir fait état d'une croissance de premier trimestre jugée 'solide' par les analystes.



L'éditeur de logiciels pour les communications et les activités critiques a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros, en croissance de 10%.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent un 1er semestre 'encore satisfaisant' avec une croissance de 24% pour ce qui concerne les plateformes de communications critiques, soit une performance meilleure que prévu.



'Malgré une base de comparaison plus difficile sur le second semestre, le discours sur les potentiels nouveaux débouchés commerciaux est prometteur', juge la société de Bourse.



S'il dit prévoir des revenus de second semestre supérieurs à ceux du premier semestre, Streamwide prévient toutefois que la croissance de son activité sur la période pourrait être moins marquée qu'en 2023.



Les équipes d'Euroland - qui saluent une publication 'en ligne' avec leurs attentes - font eux aussi remarquer que la première partie de l'exercice a été marquée par une forte croissance des revenus des plateformes, qui représentent désormais 75% du chiffre d'affaires.



Suite à cette publication, Euroland dit rester à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 35 euros.





Valeurs associées STREAMWIDE 28,90 EUR Euronext Paris +8,65%