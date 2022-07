Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Streamwide: le chiffre d'affaires accueilli sans émotion information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Streamwide, un spécialiste des logiciels pour les communications critiques, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 8,1 millions d'euros au titre du premier semestre, en croissance de 4% malgré une conjoncture qualifiée de 'difficile'.



Le groupe explique que le premier semestre de l'exercice a été marqué par un attentisme de nombreux acteurs du marché, dû à la fois aux élections présidentielles et législatives en France et au conflit en Ukraine, dont il estime les conséquences à court et moyen terme 'encore difficiles à appréhender'.



Si Streamwide dit rester confiant dans son activité, il souligne que la conjoncture actuelle 'l'oblige à rester prudent'.



Dans une note de réaction, les analystes d'EuroLand évoquent une publication rassurante, rappelant qu'il existait un risque de décroissance des revenus sur le semestre, mais ramènent leur objectif de cours de 40 à 35 euros, tout en renouvelant leur recommandation d'achat sur le titre.



Ces chiffres étaient accueillis sans grand enthousiasme par les investisseurs en Bourse de Paris, où l'action cédait 1,4% en milieu de journée.





Valeurs associées STREAMWIDE Euronext Paris -1.39%