Streamwide : la croissance encore incertaine pour 2023

(AOF) - Streamwide a dévoilé un chiffre d'affaires de 17,6 millions d'euros au titre de 2022, en croissance de 5%. Comme annoncé, la progression des revenus du second semestre de l'exercice (+7% à 9,5 millions d'euros) est supérieure à celle constatée au premier semestre (+4% à 8,1 millions d'euros) et devrait ainsi permettre au groupe de " réaliser une nouvelle année de croissance rentable, avec des niveaux élevés et significatifs de marges opérationnelles et de résultats, en amélioration par rapport à ceux du premier semestre ".

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et de business critiques, précise que les revenus 2023 actuellement anticipés " sont satisfaisants, même si leur progression par rapport à ceux de 2022 n'est pas encore assurée ".

" Si plusieurs projets importants sont toujours en cours, principalement en Europe du Sud et en Angleterre, le volume et le calendrier des premières commandes ne sont pas encore arrêtés, mais pourraient cependant impacter positivement l'exercice 2023 ", explique Streamwide.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.